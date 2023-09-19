هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف الأوكرانية

شنّت طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث أفادت السلطات باندلاع حريق في مستودع وسقوط جريح واحد على الأقلّ.



واعتباراً من الساعة 01,30 ت غ سُمع أزيز أسراب عدّة من المسيّرات في سماء المدينة حيث دوّت انفجارات، وفقاً لمراسلة وكالة فرانس برس.



من جهته، كتب أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف في منشور على تطبيق تلغرام أنّ "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا" وهناك طائرات مسيّرة إضافية "تحلّق في اتجاهنا"، داعياً السكّان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثانٍ".



ولاحقاً، أضاف رئيس البلدية في منشور ثان "يسُمع دويّ انفجارات. نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".