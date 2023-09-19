كيم يعود إلى كوريا الشمالية بعد رحلته إلى روسيا

عاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إلى بلاده بعدما أجرى زيارة رسمية إلى روسيا "فتحت فصلاً جديداً" في العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.



وقالت الوكالة إنّ كيم "اختتم زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية وعَبر محطة تومانغانغ للسكك الحديدية، المحطة الحدودية، في وقت مبكر من صباح الإثنين".



وأضافت أنّه خلال هذه الزيارة التي استمرت ستّة أيام "عمّق كيم أواصر الصداقة مع الرئيس الروسي بوتين وفتح فصلاً جديداً في تطوير العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا".