الهند ترفض الاتهامات الكندية "العبثية" بشأن تورطها باغتيال زعيم للسيخ

رفضت نيودلهي الثلاثاء الاتّهامات "العبثية" التي وجّهتها إليها الحكومة الكندية بالضلوع في اغتيال زعيم للسيخ يحمل الجنسية الكندية في غرب كندا في حزيران.



وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إنّ "المزاعم المتعلّقة بتورّط الحكومة الهندية بأيّ عمل عنف في كندا هي عبثية وذات دوافع".



وأضافت "نحن دولة ديموقراطية لديها التزام قوي بسيادة القانون".



وأتى ردّ فعل الخارجية الهندية غداة إعلان الحكومة الكندية أنّها طردت دبلوماسياً هندياً لاشتباهها بعلاقته باغتيال هارديب سينغ نيجار.