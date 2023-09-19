اتّهام ستة بوسنيين بارتكاب جرائم حرب بحقّ مدنيّين صربيين في معسكر اعتقال

وجّهت النيابة العامّة في سراييفو الإثنين إلى ستّة عسكريّين وشرطيّين بوسنيّين سابقين تهمة ارتكاب جرائم حرب بحقّ معتقلين صربيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنّون، في بداية الحرب في تسعينيات القرن الماضي.



وقالت النيابة العامّة في بيان إنّ الرجال الستّة متّهمون بأنّهم ارتكبوا "بشكل منهجي ومتواصل" بحقّ مدنيين صربيين من منطقة فيسوكو "أعمال تعذيب، ومعاملة لا إنسانية، وعمليات نهب، وإيذاء جسدي ونفسي".

