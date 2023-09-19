مقتل 25 شخصاً على الأقلّ في سقوط حافلة في واد في جنوب البيرو

لقي 25 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 34 آخرون بجروح إثر سقوط حافلتهم في واد بمنطقة هوانكافيليكا بجبال الأنديز في جنوب البيرو، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الإثنين.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ حصيلة الكارثة ارتفعت مساء الإثنين إلى "25 قتيلاً و34 جريحاً"، مشيرة إلى وجود طفلين على الأقلّ في عداد القتلى.



ووقع الحادث ليل الأحد-الإثنين عندما خرجت عن الطريق حافلة ركّاب على متنها أكثر من 50 شخصاً كانوا متجّهين من هوانتا في منطقة أياكوتشو إلى هوانكايو في منطقة خونين.



وخرجت الحافلة عن الطريق وسقطت أسفل الوادي قرب مجرى نهر.