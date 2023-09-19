بلينكن يدعو لدى لقائه نائب الرئيس الصيني لإدارة التوترات مع بكين "بمسؤولية"

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إدارة التوترات مع الصين "بمسؤولية"،و أعرب عن اعتقاده بأنّ "دبلوماسية الوجه لوجه" قادرة على حلّ الخلافات.



وشدد بلينكن خلال لقائه نائب الرئيس الصيني هان جينغ في ثاني محادثات رفيعة المستوى بين القوتين العظميين على أنّه من الجيّد أن تكون لدينا هذه الفرصة للبناء على التفاعلات الرفيعة المستوى التي جرت أحيراً بين بلدينا".



ولفت الى أنّ المحادثات ترمي إلى الحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وبرهنة أن الطرفين يديران بمسؤولية العلاقة بينهما .