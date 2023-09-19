تايوان تعلن رصد 55 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة

رُصدت عشرات الطائرات المقاتلة الصينية خلال ال24 ساعة الماضية حول تايوان، على ما أعلنت وزارة الدفاع في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي الثلاثاء التي دعت بكين إلى وضع حد ل"أعمالها الاستفزازية".



ويأتي ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، واصفة هذا الرقم بأنه "الأعلى في الآونة الاخيرة".



وأوضحت تايوان أنه بين الاثنين وصباح الثلاثاء، أرسلت الصين 55 طائرة وسبع سفن حربية حول الجزيرة، متّهمة بكين بالقيام ب"أعمال استفزازية" تؤدي إلى "زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي".



وعبرت نصف المقاتلات التي رُصدت ما يسمى بالخط الوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، بحسب تايبيه.