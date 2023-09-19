رئيس مجلس الوزراء السوداني يتلقى دعوة بايدن لزيارة واشنطن

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في نيويورك، إثر مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة ، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، في لقاء له مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



ونقل الوزير الأميركي، دعوة الرئيس جوزيف بايدن إلى السودانيّ لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأبدى السوداني استعداده لتلبية الدعوة في موعد يُحدد لاحقاً، مشدداً على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأميركية المشتركة، في ما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجيّ بين البلدين.



وابدى السودانيّ رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات؛ مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة، مرحبًا بإسهام الشركات الأميركية في الفرص الاستثمارية بالعراق.



وجدد التشديد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمنيّ لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق.



من جهته أشار الوزير بلينكن ، إلى تقدير الإدارة الأميركية للخطوات العملية التي أجراها العراق في سيبل تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى، مجدداً دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار العراق وتنميته وازدهاره.