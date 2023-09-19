سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط 27 مسيّرة روسية

أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 27 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" أطلقت خلال الليل في أحدث هجوم جوي روسي كبير بهذه الأجهزة.



وقال سلاح الجوي الأوكراني على شبكات التواصل الاجتماعي: "أُطلقت في المجموع 30 مسيّرة هجومية... ونتيجة للعمل القتالي، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 27 منها".