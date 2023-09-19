سفينة تنقل شحنات حبوب تبحر من مرفأ أوكراني

غادرت سفينة شحن محملة بالقمح ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود رغم التهديد الروسي بالتعامل مع السفن المدنية هناك كأهداف عسكرية محتملة، على ما أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الثلاثاء.



وقال الوزير على منصة "إكس" إن "السفينة ريزيلينت آفريكا المحملة بثلاثة أطنان من القمح غادرت ميناء تشورنومورسك وهي تتجه نحو مضيق البوسفور" فيما تتحدى أوكرانيا التهديدات الروسية من خلال سعيها لإنشاء ممرات بحرية لتصدير إنتاجها الزراعي.