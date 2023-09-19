مقتل أربعة شرطيين أذربيجانيين ومدنيَّين في انفجار لغمَين

قُتل أربعة شرطيين ومدنيَّين، في انفجار لغمَين، في منطقة ناغورني قره باغ الإنفصالية، الخاضعة لسيطرة أذربيجيان.



وأوضحت أجهزة الأمن الأذربيجانية في تقريرين منفصلين إن الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.



واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية".

