وزير الدفاع الأميركي: الهجوم المضاد الأوكراني يحقق تقدما "منتظما"

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء ان الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد القوات الروسية يحقق تقدما "منتظما".



وقال في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا المنعقد في قاعدة رامشتاين في ألمانيا "الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف يواصل إحراز تقدم. والقوات الأوكرانية الشجاعة تخترق الخطوط الشديدة التحصين لجيش العدوان الروسي".

