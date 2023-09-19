وزير الدفاع الأميركي: دبابات ابرامز الأميركية تسلم "قريبا" إلى أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء في ألمانيا أن أوكرانيا ستحصل "قريبا" على دبابات من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة.



وقال أوستن في افتتاج اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا "يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبا".وكانت واشنتطن وعدت كييف بهذه الدبابات في مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.