قتيل في هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف الأوكرانية

دمّرت طائرات مسيّرة ثلاثة مستودعات وأسقطت قتيلًا، في هجوم شنّته على مدينة لفيف، في غرب أوكرانيا.



ودعا رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي السكّان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثانٍ"، إذ أنذر بوجود طائرات مسيّرة إضافية.



وكتب حاكم الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي على تلغرام: "شخصان خرجا من تحت الأنقاض في لفيف، هما رجل وامرأة، المرأة بدت سالمة بينما الرجل وضعه خطر."



وأوضح سادوفي أن الهجمات دمرت ثلاثة مستودعات كانت تخزَّن فيها نوافذ ومواد كيميائية منزلية ومساعدات إنسانية، مشيرًا إلى أنّ الحريق أتى على 10 آلاف متر مربع تقريبًا.



وقال سلاح الجو الأوكرانيّ عبر تلغرام إنّ الطائرات المسيّرة المغيرة هي من طراز شاهد الإيرانية الصنع وإنّ دفاعاته تتصدّى لها."



كذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 27 من أصل 30 طائرة مسيّرة من نوع شاهد أطلقت خلال الليل على أوكرانيا.