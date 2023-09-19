الأمم المتحدة: 1200 طفل تُوفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين منذ أيار

توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ أيار وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة على ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.



وقال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: "أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 أيار و14 أيلول. ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد".