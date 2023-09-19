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إندونيسيا تستضيف أول مناورات عسكرية لآسيان
أخبار دولية
2023-09-19 | 06:19
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إندونيسيا تستضيف أول مناورات عسكرية لآسيان
بدأت جيوش بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أول مناورات مشتركة الثلاثاء في إندونيسيا بحضور ممثل عن بورما رغم الحظر الذي يفرضه التكتل على قادة مجلسها العسكري.
وسبق لدول آسيان أن شاركت في مناورات دفاعية متعددة الجنسيات من قبل، لكن هذه التدريبات هي الأولى التي يجريها التكتل وحده علما بأنه يواجه انتقادات من جهات تعتبره عديم الجدوى في ما يتعلّق بقضايا إقليمية مثل الاضطرابات في بورما والنزاعات في بحر الصين الجنوبي.
وبحسب إندونيسيا التي تستضيف المناورات فإن التدريبات تعد غير قتالية إذ تتدرّب قوات الدول الأعضاء في مجالات مثل المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات الإنقاذ والدوريات البحرية المشتركة،
وقال قائد الجيش الإندونيسي مارغونو يودو للصحافيين في جزيرة باتام "عبر توحيد صفوفنا، يمكننا المحافظة على الاستقرار في المنطقة بما يصب في مصلحة شعوبها".
ولفت إلى أن قوات من كل دولة في التكتل بما فيها بورما تشارك في "تدريبات تضامن آسيان" التي تستمر خمسة أيام، لكن من دون كشف تفاصيل حجم مشاركة بورما.
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