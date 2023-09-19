أرمينيا تنفي وجود قوات مسلحة تابعة لها في ناغورني قره باغ

نفت أرمينيا وجود قوات تابعة لها في منطقة ناغوني قره باغ الانفصالية، بعدما أعلنت أذربيجان أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" هناك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان على تلغرام: "أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية مرارا، وتعلن مجددا، أن أرمينيا ليس لديها قوات في ناغورني قره باغ".