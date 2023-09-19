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فيضانات على ساحل قزوين إثر الأمطار الأكثر غزارة في إيران منذ قرن

أخبار دولية
2023-09-19 | 08:05
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فيضانات على ساحل قزوين إثر الأمطار الأكثر غزارة في إيران منذ قرن
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فيضانات على ساحل قزوين إثر الأمطار الأكثر غزارة في إيران منذ قرن

أسفرت فيضانات عن إصابة 20 شخصا في شمال إيران بعد هطول أمطار على المنطقة وصفها مسؤولون بأنها الأشد غزارة منذ قرن، وفق ما أفاد الإعلام الإيراني.
     
وهطلت الأمطار على مدينتي أستارا وتالش الواقعين على سواحل بحر قزوين قرب الحدود مع أذربيجان منذ الأحد، وفق ما أفادت التقارير.
     
وقال مدير إدارة الأزمات في محافظة غيلان أمير مرادي لوكالة "إسنا" الإخبارية الاثنين: "تساقطت أمطار غزيرة.. فوق أستارا لم تشهد البلاد مثلها منذ 100 عام".
     
وأكدت "مهر" إصابة 20 شخصا بجروح.
     
ونقلت وكالة "إرنا" الإخبارية عن مسؤولين قولهم إنهم يتوقعون المزيد من الفيضانات الثلاثاء في محافظة غيلان ومناطق غربية من محافظة مازندران المجاورة.
     
وأدت الفيضانات إلى انهيار جسر في أستارا وأحدثت أضرارا في جسر آخر، بحسب وكالة "تسنيم".
     
ونشرت الوكالة صورا لفرق الطوارئ أثناء مساعدة سائقين على الخروج من مركباتهم التي غمرتها المياه جزئيا.
     
وتجعل الأنهار التي تتدفق من سلاسل إيران الجبلية الواسعة البلاد عرضة للفيضانات.
     
والعام الماضي، ضربت فيضانات 21 من محافظات إيران الـ31 ما أسفر عن سقوط 96 قتيلا على الأقل، بحسب السلطات.

أخبار دولية

فيضانات

ساحل قزوين

الأمطار

إيران

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