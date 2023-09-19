الرئيس السوري يقوم الخميس بزيارة إلى الصين

يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد الخميس في زيارة رسمية إلى الصين، هي الأولى له للدولة الحليفة لدمشق منذ ما قبل اندلاع النزاع قبل 12 عاماً، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.



وقالت الرئاسة في بيان إنه "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".



وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي خانجو وبكين، كما يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.