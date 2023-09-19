خمسة أميركيين أفرجت عنهم إيران الاثنين وصلوا إلى الولايات المتحدة

وصل الأميركيون الخمسة الذين أطلقت إيران سراحهم بموجب اتفاق تضمن الإفراج عن ستة مليارات دولار من عائدات النفط التي كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، على ما أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس.



وبعد مرورهم في الدوحة، هبط الأميركيون الخمسة في قاعدة عسكرية قرب واشنطن، وفق المصدر نفسه الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه.