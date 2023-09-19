الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دخول أول قافلة مساعدات عبر معبر باب الهوى منذ تموز

أخبار دولية
2023-09-19 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دخول أول قافلة مساعدات عبر معبر باب الهوى منذ تموز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دخول أول قافلة مساعدات عبر معبر باب الهوى منذ تموز

دخلت أول قافلة مساعدات أممية الثلاثاء عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا منذ فشل مجلس الأمن الدولي التمديد لآلية ايصال المساعدات العابرة للحدود قبل شهرين، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
     
وطوال السنوات الماضية، شكل باب الهوى المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي (2672) في العام 2014.
     
لكن مجلس الأمن فشل في تموز في الاتّفاق على تمديد العمل بالقرار الدولي جراء رفض موسكو أبرز داعمي دمشق. 
     
وفي آب، أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية يتيح ايصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر باب الهوى، الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) المصنّفة "إرهابية"من قبل سوريا ودول غربية.
     
ولطالما اعتبرت دمشق إدخال المساعدات إلى سوريا من دون موافقتها خرقاً لسيادتها.
     
وقال مدير مكتب العلاقات الاعلامية في معبر باب الهوى مازن علوش لوكالى فرانس برس: "وصلت قافلة جديدة من الأمم المتحدة، هي الأولى لها التي تدخل عبر معبر باب الهوى" منذ إغلاقه في 11 تموز أمام المساعدات التي كانت تدخل بموجب قرار مجلس الأمن.
     
وتتألف القافلة، التي تحمل لافتات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، من 17 شاحنة محملة بمواد إغاثية وأدوية.

أخبار دولية

قافلة

مساعدات

الهوى

LBCI التالي
هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف الأوكرانية
لقاء بين لولا وزيلينسكي الأربعاء في نيويورك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-14

الأمم المتحدة لم تستأنف مساعداتها لسوريا عبر معبر باب الهوى

LBCI
أخبار دولية
2023-09-18

باكو تؤكد دخول مساعدات إنسانية الى ناغورني قره باغ عبر أذربيجان وأرمينيا

LBCI
أخبار دولية
2023-08-09

الأمم المتحدة تعلن عن تفاهم مع دمشق حول استخدام معبر باب الهوى

LBCI
أخبار دولية
2023-08-08

الأمم المتحدة: سوريا تمدد السماح بإدخال مساعدات أممية عبر معبرين حدوديين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:19

البنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان عقد إجتماعاتهما في المغرب رغم الزلزال

LBCI
أخبار دولية
12:09

انفصاليو قره باغ يعلنون سقوط خمسة قتلى و80 جريحا جراء العملية الأذربيجانية

LBCI
أخبار دولية
10:28

أوكرانيا تطالب العدل الدولية بإلزام روسيا دفع "تعويضات" بسبب الحرب

LBCI
أخبار دولية
10:13

ستة قتلى في ضربات روسية استهدفت عدة مواقع في اوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

LBCI
حال الطقس
01:24

أجواء متقلّبة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة..

LBCI
خبر عاجل
2023-08-25

وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا

LBCI
منوعات
2023-09-14

مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:38

ميقاتي في نيويورك... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

LBCI
أخبار لبنان
07:34

اعتصام لعدد من المضمونين أمام مركز الصندوق الوطني للضمان دفاعا عن حقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
07:01

حجار يجول على مركز تأمين حقوق المعوّقين في منطقة الحدت

LBCI
أخبار لبنان
03:32

ابراهيم من دار الفتوى: الحوار الداخليّ هو الأهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

في الجنوب تقاعس القضاء يخلق "نقزة" بين الناس لا حلّ لها سوى محاسبة القتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق

LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
04:50

انتحار ممثلة تركية شهيرة... طلقة في الرأس أنهت حياتها!

LBCI
منوعات
15:51

توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟

LBCI
خبر عاجل
08:36

معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة

LBCI
خبر عاجل
08:11

الحلبي دعا الأسرة التربوية إلى طي صفحة التعطيل القسري: وقف العمل بقرارات حسم الرواتب التي اتخذت سابقا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:53

في هذا التاريخ... كويكب يمكن أن يصطدم بسطح الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 19-09-2023

LBCI
فنّ
04:39

الأفراح في ديار سعد رمضان... من عقد خطوبته؟ (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More