وصول وزير الدفاع الروسي الى ايران في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى ايران الثلاثاء في زيارة رسمية تشكل "محطة مهمة" للتعاون العسكري بين موسكو وطهران التي تواجه اتهامات بتزويد روسيا مسيّرات تستخدم في هجومها في أوكرانيا.



وقال الوزير كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن هذه الزيارة "ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية-الايرانية وستشكل محطة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".