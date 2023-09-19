بايدن يناشد الأمم المتحدة وقف "العدوان الفاضح" الروسي في أوكرانيا

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن مناشدة الأمم المتحدة الثلاثاء وقف "العدوان الفاضح" الروسي في أوكرانيا، محذرا بأن استقلال جميع الدول قد يكون في خطر، وفق مقتطفات من خطابه أمام المنظمة الأممية نشرها البيت الأبيض.جاء في الخطاب الذي يلقيه بايدن الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "علينا التصدي لهذا العدوان الفاضح اليوم لردع أي معتدين محتملين غدا".