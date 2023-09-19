فرنسا تدعو إلى اجتماع عاجل للأمم المتحدة والولايات المتحدة تخطط لإجراء محادثات حول قره باغ

دعت فرنسا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بينما قالت الولايات المتحدة إنها تتواصل دبلوماسيا بعد أن شنت أذربيجان عملية عسكرية في منطقة ناغورني قره باغ.أعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" تستهدف عدة مواقع عسكرية منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها وحيث سمع صحافي في وكالة فرانس برس دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.ودعت فرنسا مجلس الأمن إلى الاجتماع لبحث الأزمة، وهو ما يأتي في الوقت الذي يجتمع فيه الزعماء لحضور الجمعية العامة السنوية.وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "لا توجد ذريعة تبرر مثل هذا الإجراء الأحادي الجانب".وقالت إن العملية "تهدد آلاف المدنيين المتضررين بالفعل من الحصار غير القانوني المستمر منذ شهر والذي يتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".من جانبه، يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاتصال الثلاثاء بأطراف القتال في ناغورني قره باغ لإنهاء عملية ووصفها بأنها "فظيعة"، حسبما أعلن مسؤول أميركي.وقال مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن هويته إن واشنطن "كانت تأمل في أن نكون قادرين على التكيف مع المشاكل طويلة المدى" بعد استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الاثنين، مضيفًا "يجعل ذلك هذا الحدث فظيعًا ومروّعًا بشكل خاص".