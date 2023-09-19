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ستة قتلى في ضربات روسية استهدفت عدة مواقع في اوكرانيا

أخبار دولية
2023-09-19 | 10:13
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ستة قتلى في ضربات روسية استهدفت عدة مواقع في اوكرانيا
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ستة قتلى في ضربات روسية استهدفت عدة مواقع في اوكرانيا

ستة قتلى في ضربات روسية استهدفت عدة مواقع في اوكرانيا

أودت ضربات شنتها روسيا في أوكرانيا الثلاثاء بحياة ثلاثة مدنيين في كوبيانسك (شرق)، واثنين آخرين في خيرسون (جنوب)، وسادس في لفيف (غرب)، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.
     
وكتب حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيجوبوف على تلغرام "نفذ العدو ضربة على كوبيانسك بواسطة قنبلة جوية موجهة. قُتل ثلاثة مدنيين" وندد بـ "جريمة حرب أخرى يرتكبها المحتلون الروس". 
     
في خيرسون، أصاب قصف روسي حافلة، ما اسفر عن مقتل شرطي صادف وجوده قربها واصابة اثنين من الركاب، وفق ما ذكر رومان مروتشكو، رئيس الإدارة العسكرية في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب البلاد واستعادها الجيش الأوكراني في شرين الثاني.
     
وبعد ساعات، افاد المسؤول عن وفاة جريح عمره 57 عاما متأثرا بجراحه.
     
وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ حاكم منطقة لفيف عن مقتل شخص في هجوم ليلي شنته مسيرات روسية على هذه المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا على بعد ألف كيلومتر من الجبهة. 
     
واعتباراً من الساعة 01,30 ت غ سُمع أزيز أسراب عدّة من المسيّرات في سماء المدينة حيث دوّت انفجارات، وفقاً لمراسلة وكالة فرانس برس.
     
وقال حاكم الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي عبر تلغرام إنّه "تم إسقاط سبع مسيرات لكن المستودعات في مدينة لفيف تعرضت للقصف ثلاث مرات" متحدثًا عن حريق أتى على مساحة تزيد عن 9 الاف متر مربعة.
     
واشار الحاكم إلى أنه تم العثور على جثة رجل (32 عاماً) تحت الأنقاض ونُقل آخر (26 عاما) إلى المستشفى، فيما تلقى ثالث (68 عاما) العلاج في الموقع.
     
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أن الضربة "أتت بالكامل" على مستودع منظمة كاريتاس-سبيس غير الحكومية الذي كان يحتوي على 300 طن من إمدادات الإغاثة. 
     
ودانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، دينيس براون "بأشد العبارات الضربة الجوية الروسية" موضحة "لقد تضاعفت الهجمات على الموارد الإنسانية خلال العام، مما أثر على أولئك الذين يعانون من التبعات المروعة للحرب".
     
وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 27 من أصل 30 طائرة مسيّرة من نوع شاهد أطلقت خلال الليل على أوكرانيا.
     
وفي منطقة ميكولايف (جنوب)، أسقطت الدفاعات الجوية عشر مسيّرات من طراز شاهد خلال الليل، وفق ما أعلن حاكم إقليم ميكولايف فيتالي كيم الثلاثاء مضيفا "لم تسجّل إصابات".
     
وفي مدينة دنيبروبتروفسك (وسط شرق)، تحدث الحاكم سيرغي ليساك عن وقوع أضرار وإصابة شخص بعد قصف مدفعي. 
     
وتستخدم روسيا في كثير من الأحيان مسيّرات إيرانية الصنع من طراز شاهد في هجماتها على مدن في أوكرانيا.
 

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