البنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان عقد إجتماعاتهما في المغرب رغم الزلزال

البنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان عقد إجتماعاتهما في المغرب رغم الزلزال

أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عزمهما على عقد إجتماعاتهما السنوية في المغرب كما هو مخطط له الشهر المقبل على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب بالقرب من موقع الحدث.



وضرب زلزال بقوة 6,8 درجة إقليم الحوز جنوب مراكش في 8 أيلول مخلفًا نحو 3 آلاف قتيل حسب الأرقام الرسمية.



وأعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي في بيان مشترك أنهم عملوا معًا لإجراء "تقييم دقيق" لقدرة المغرب على استضافة الإجتماعات السنوية.



وكان من المقرر أساسًا عقد هذه الإجتماعات في المغرب في 2021 لكنها أرجئت مرتين بسبب وباء كوفيد-19.

