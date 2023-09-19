تركيا تعتبر العملية الأذربيجانية في قره باغ "ضرورية"

اعتبرت تركيا أن العملية العسكرية التي بدأتها حليفتها أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا "ضرورية"، داعية الطرفين للعودة الى التفاوض.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "أذربيجان اضطرت لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية على أراضيها السيادية"، مشددة على ضرورة "استئناف مسار المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا".