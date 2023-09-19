قوات حفظ السلام الروسية تدعو لوقف النار في قره باغ وتعلن إجلاء مدنيين

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ باشرت إجلاء مدنيين الثلاثاء في أعقاب العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.وقالت الوزارة في بيان: "خلال اليوم، تم إجلاء 469 شخصًا بينهم 185 طفلًا إلى موقع القوة الروسية لحفظ السلام"، مشيرة إلى أن "طاقمها الطبي يوفر العناية لتسعة مواطنين جرحى بينهم أربعة أطفال".وأكدت الوزارة أن "قيادة الكتيبة الروسية لحفظ السلام تدعو أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر واستكمال مسار التفاوض".