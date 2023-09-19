السوداني يلتقي ميقاتي في نيويورك

السوداني يلتقي ميقاتي في نيويورك

إلتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.



وشهد اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيم الشراكة بينهما على مختلف الصعد والمجالات.



وأكد السوداني دعم العراق لاستقرار لبنان وجهوده في تجاوز التحديات الإقتصادية وآثار الأزمات الإقليمية والعالمية من منطلق المواقف المبدئية تجاه الأشقاء وأهمية تنمية التكامل الإقتصادي وترسيخ أواصر التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين العراقي واللبناني.



من جانبه، ثمن ميقاتي مواقف العراق المساندة واستمرار الدعم الذي يقدمه للبنان، مشيرًا إلى أهمية الإنفتاح على المزيد من الفرص الإقتصادية والإستثمارية ذات النفع المتبادل، فضلًا عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقتصادية وتبعات الأزمات العالمية والتغيرات المناخية التي طالت دول المنطقة.