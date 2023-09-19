إردوغان يؤكد "دعم" أذربيجان في "الدفاع عن أرضها" بعد عملية قره باغ

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء "دعم" حليفته أذربيجان في قرارها "الدفاع عن أرضها"، في أعقاب بدء باكو عملية عسكرية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا.وقال الرئيس التركي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نحن ندعم الخطوات التي اتخذتها أذربيجان للدفاع عن سلامة أراضيها".وأضاف: "قره باغ أرض أذربيجانية. فرض وضع آخر لن يكون مقبولًا على الإطلاق"، مكررًا تصريحات إعتبر فيها أن تركيا وأذربيجان "أمة واحدة، دولتان".