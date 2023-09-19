زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين

زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين

إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى مناطق خاضعة لسيطرتها، وذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال زيلينسكي: "يتم تعليم أولئك الأطفال في روسيا أن يكرهوا أوكرانيا، وكل الروابط مع عائلاتهم يتم كسرها. وهذا الأمر هو بكل وضوح إبادة جماعية".

