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إدخال 17 ألف ليتر من الوقود الى غزة لصالح شركة الاتصالات
أخبار دولية
2023-11-17 | 14:41
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إدخال 17 ألف ليتر من الوقود الى غزة لصالح شركة الاتصالات
أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المشرفة على معبر رفح مع مصر، إدخال 17 ألف ليتر من الوقود الى قطاع غزة لتغذية مولدات الكهرباء العائدة لشركة الاتصالات.
وأفادت الهيئة في بيان عن "إدخال 17 الف لتر من السولار عبر معبر رفح البري لصالح شركة الاتصالات قبل قليل".
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