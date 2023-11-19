ماكرون: مستشفيات فرنسا مستعدة لاستقبال أطفال جرحى من غزّة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "الأطفال الجرحى أو المرضى من غزّة الذين يحتاجون لرعاية طارئة" يمكن أن "يتلقوا العلاج في فرنسا" في حال كان ذلك "مفيدًا وضروريًا”.

وأكّد أنّ فرنسا مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضًا، في مستشفياتها.

وكتب ماكرون، في منشور على منصة "إكس”: "فرنسا تحشد الوسائل المتاحة كلّها لا سيّما الجوية، لكي يتمكن هؤلاء الأطفال من تلقي العلاج، في فرنسا، في حال كان ذلك مفيدًا وضروريًا".

وأضاف "اتُخذت التدابير اللازمة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضًا، في مستشفياتنا.”

وفصّل التدابير الأخيرة التي اتخذتها فرنسا في مجال المساعدات الإنسانية المخصصة للشرق الأوسط، وحدد الخطوط العريضة لنشر الموارد الطبية، في البحر مع إبحار حاملة المروحيات "ديكسمود" "بداية الأسبوع" علما انها "مجهزة لدعم المستشفيات بسعة 40 سريرًا".