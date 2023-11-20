سقوط 12 شهيدا في غارات على مستشفى في غزة

سقوط 12 شهيدا في غارات على مستشفى في غزة

وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا