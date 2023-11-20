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بوريل: قيام دولة فلسطينية هو "أفضل ضمانة لأمن إسرائيل"

أخبار دولية
2023-11-20 | 17:38
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بوريل: قيام دولة فلسطينية هو &quot;أفضل ضمانة لأمن إسرائيل&quot;
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بوريل: قيام دولة فلسطينية هو "أفضل ضمانة لأمن إسرائيل"

شدّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أنّ قيام دولة فلسطينية هو السبيل "الأفضل لضمان أمن إسرائيل".
     
وعقد بوريل اجتماعا عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد جولة شرق أوسطية أجرى خلالها محادثات حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
     
وقال، إنّ محادثاته في المنطقة أوصلته إلى "استنتاج سياسي جوهري".
     
وشدّد على وجوب ألا تحتلّ إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء النزاع الحالي وكذلك أيضاً على وجوب تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
     
ولفت الى أنه "على الرغم من التحديات الهائلة، علينا أن نطرح أفكارنا في ما يتعلّق بإرساء الاستقرار في غزة والدولة الفلسطينية المستقبلية".
     
وأشار الى أن "قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنات إنسانية فورية هو خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن علينا أن نحرص على الإسراع في تطبيقه".

وقال بوريل: "على ضوء تزايد أعمال عنف المتطرفين والمستوطنين ضدّ فلسطينيين هناك خطر حقيقي بأن تشهد الأوضاع تصعيداً".
     
وأضاف: "التقارير التي تفيد بخطف الحوثيين سفينة تشكّل مؤشّراً مقلقاً إضافياً إلى خطر تمدّد إقليمي" للنزاع.
     

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