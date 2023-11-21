هنية: "نقترب من التوصل لاتفاق" على هدنة بين حماس وإسرائيل

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية فجر الثلاثاء أنّ الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ شهر ونصف الشهر.



وقال هنية في رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق تلغرام إنّ "الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة".



وتقود قطر، حيث يقيم هنية وحيث لحماس مكتب سياسي، جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق حماس سراح قسم من الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتحتجزهم مذّاك في قطاع غزة.



والأحد قالت الدوحة إنّ التوصّل لاتّفاق بات مرهوناً بحلّ قضايا "بسيطة" و"لوجستية".