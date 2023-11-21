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مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين "انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد"

أخبار دولية
2023-11-21 | 00:01
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مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين &quot;انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد&quot;
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مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين "انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد"

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين انتخاب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي رئيساً للأرجنتين "انتصاراً لليمين المتطرّف النازي الجديد" في الدولة الأميركية اللاتينية.
     
وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي إنّ "اليمين المتطرّف النازي الجديد انتصر في الأرجنتين".
     
وأضاف "نقول للأرجنتينيين: لقد اخترتم، لكنّنا لن نبقى صامتين، لأنّ وصول يميني متطرّف مع مشروع استعماري يشكّل تهديداً عظيماً".
     
ومادورو الذي اشتهر بانتقاداته اللاذعة للولايات المتّحدة التي لم تعترف بإعادة انتخابه في 2018 اتّهم ميلي بالتبعية لواشنطن.
     
وقال إنّ الرئيس الأرجنتيني المنتخب "يجثو أمام الإمبريالية الأميركية الشمالية".
     
كما اتّهم الرئيس الاشتراكي نظيره الأرجنتيني المقبل بالسعي إلى مواصلة "مشروع" الدكتاتوريات التي قامت في سبعينيات القرن الماضي في كلّ من الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي.

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