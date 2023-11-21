سيارة تدهس حشداً من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب في العاصمة

دهست سيارة ليل الإثنين حشداً من أنصار الرئيس الليبيري المنتخب جوزف بواكاي بينما كانوا يحتلفون بفوزه في العاصمة مونروفيا ممّا أسفر عن سقوط 16 جريحاً على الأقلّ وفق الشرطة وعشرة قتلى على الأقل وفق حزبه.



وقال محمد علي المتحدّث باسم "حزب الوحدة" الذي ينتمي إليه بواكاي لوكالة فرانس برس "لقد قضى عشرة أشخاص بينما أنا أتحدّث إليكم".



وأضاف أنّ سائق السيارة لاذ بالفرار، مستبعداً أن يكون ما جرى حادثاً عرضياً.



بالمقابل، قال المسؤول في الشرطة ملفين ساكو لفرانس برس إنّ سيارة صدمت حشداً من الناس قبل أن تشتعل فيها النيران.

