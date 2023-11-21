عشرة قتلى على الأقلّ في انهيار أرضي بمنجم غير شرعي في سورينام

لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في سورينام في انهيار أرضي وقع خلال تنقيبهم عن الذهب في منجم غير قانوني، بحسب ما أعلن الإثنين رئيس الدولة الواقعة في شمال أميركا الجنوبية.



وقال الرئيس تشان سانتوخي أمام البرلمان إنّ الحادث وقع في منطقة بروكوبوندو على بُعد 120 كلم جنوب العاصمة باراماريبو.



وأوضح أنّه "كان هناك أناس يبحثون عن الذهب في نفق حُفر كيفما اتّفق على عمق كبير".