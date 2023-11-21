مسؤول إسرائيلي: نقترب من صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة حماس

اعتبر مسؤول إسرائيلي كبير في حديث للقناة 12 الاسرائيلية انه "لا يزال هناك عمل تقني يتعين القيام به، ولكننا نقترب جدًا من صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة حماس".



وقال "تم الاتفاق على إطلاق 50 رهينة من جانب حماس، على ان يتم إطلاق الباقين ( حتى 100 ) مقابل تمديد وقف إطلاق النار، والمختطفون الذين سيتم إطلاقهم هم اطفال ونساء".