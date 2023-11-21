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يونيسف تحذر من "مأساة" في غزة بسبب تفشي الأمراض
أخبار دولية
2023-11-21 | 05:36
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يونيسف تحذر من "مأساة" في غزة بسبب تفشي الأمراض
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء من أن "مأساة" صحية ترتسم في قطاع غزة بسبب نقص الوقود والمياه.
وقال الناطق باسم يونيسف جيمس إلدر خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية سنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي. فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المؤاتية لانتشار الأمراض. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".
أخبار دولية
"مأساة"
الأمراض
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