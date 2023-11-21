بوريل: قيام دولة فلسطينية هو السبيل الأفضل لضمان أمن إسرائيل

شدّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أنّ قيام دولة فلسطينية هو السبيل الأفضل لضمان أمن إسرائيل.وعقد بوريل اجتماعا عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد جولة شرق أوسطية .



الى ذلك، اكد وزير الخارجية الصيني أن أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني مع مراعاة الهموم المشروعة لدول المنطقة، لافتا الى ان اي حل للوضع الراهن يجب ان لا ينحرف عن حل الدولتين.



كلام الوزير الصيني جاء خلال محادثاته مع وفد مشترك من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في بكين الاثنين.