قطر: مفاوضات الرهائن لدى حماس بلغت أقرب نقطة من اتفاق

الوسيط في ملف الرهائن بين إسرائيل و"حماس" هو دولة قطر الذي أكّد التقدّم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ المفاوضات بوساطة قطرية، في شأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" بلغت "أقرب نقطة" من التوصل إلى اتفاق، منذ بداية الحرب.



وقال الأنصاري، في مؤتمر صحافيّ، في الدوحة إنّ الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية والمتبقية هي قضايا محدودة.