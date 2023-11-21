قتيلان في قصف روسي طال مستشفى ومنجما للمعادن في اوكرانيا

قتل مدنيان في هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ طال مستشفى ومبنى في منجم للمعادن ومنشآت مدنية أخرى في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت كييف الثلاثاء.



وأوردت النيابة العامة الأوكرانية في بيان على تلغرام "مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء الهجوم" على مدينة سيليدوف.



وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي، بحسب العناصر الأولى للتحقيق، هاجم بلدة سيليدوف في منطقة دونيتسك بواسطة صواريخ من طراز إس-300.



وأشارت النيابة العامة إلى أن "القصف أدى إلى مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بكدمات وبجروح جراء الشظايا".



كذلك، "طالت الصواريخ الروسية إحدى الشركات" ما أدى إلى مقتل عامل يبلغ 63 عاما كان متواجدا في أحد المباني، بحسب المصدر نفسه.



وأوضح الجيش الأوكراني أن المبنى المتضرر تابع إلى "منجم كوتلياريفسكا".



أشارت القوات الجوية الأوكرانية، من جهتها، في بيان إلى أنها اعترضت تسع مسيّرات من أصل عشر أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز إسكندر. كذلك، أطلق الجيش الروسي أربعة صواريخ موجهة، بحسب كييف.



وفي الأسبوع الماضي، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في مدينة سيليدوف بعدما قصفت موسكو مبنى سكنياً.



وفي منطقة خاركيف (شمال شرق)، قتل رجل يبلغ 29 عاماً جراء اندلاع حريق في منزله إثر غارة روسية، بحسب السلطات المحلية.



وكانت أوكرانيا أعلنت مراراً أنها تتوقع زيادة في الهجمات الروسية، تستهدف خصوصا منشآت الطاقة. في الشتاء الماضي، حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات بينما كانت درجة الحرارة دون الصفر.



وحصلت كييف منذ ذلك الحين على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من حلفائها.



وحمل الكرملين آنذاك قادة أوكرانيا المسؤولية عن معاناة المدنيين المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة لأن كييف رفضت قبول الشروط التي وضعتها موسكو لإنهاء النزاع.