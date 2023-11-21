طائرة مسيرة تستهدف سيارة تابعة للحشد الشعبيّ غرب بغداد

استهدف قصف، بطائرة، بدون طيار، مركبة تابعة لفصيل، ضمن قوات الحشد الشعبيّ الموالية لإيران، غرب بغداد، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة "فرانس برس".



ولم تصدر قوات الأمن العراقية على الفور، بيانًا رسميًا، في شأن الحادث.



وأتى القصف على خلفية توترات متزايدة، منذ بدء الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وأكّد المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هُويتهما، أنّ قصف المسيرة وقع، قبيل الفجر، في منطقة أبو غريب، على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا، غرب العاصمة.



وكانت السيارة ضمن رتل مكون من أربع سيارات، حسب المصدر ذاته الذي أفاد عن إصابة شخص وأضرار، في السيارة.