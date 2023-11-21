رئيس أذربيجان يتّهم فرنسا بتمهيد الأرضية لحرب في القوقاز

اتهم الرئيس الأذربيجانيّ إلهام علييف، فرنسا بـ"تسليح" أرمينيا و"تمهيد الأرضية" لحرب جديدة، في منطقة القوقاز، بعد حربين خاضتهما باكو ويريفان.



وقال علييف، خلال مؤتمر دوليّ، في عاصمة أذربيجان، إنّ فرنسا تتبع سياسة ذات نزعة عسكرية، من خلال تسليح أرمينيا، وتشجيع القوى الإنتقامية، في أرمينيا، وتمهيد الأرضية لإثارة حروب جديدة.