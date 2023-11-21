برلين تدعو المنظمات الإسلامية في ألمانيا إلى "إدانة" هجوم حماس على إسرائيل

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المنظمات الإسلامية في البلاد الى "إدانة" هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وتوقّعت فيزر في مقابلة مع قناة ARD العامة "من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفاً واضحاً وتتحمّل المسؤولية في المجتمع".



وشددت على أنّه يجب عليها أن "تدين بشكل واضح" هجوم السابع من تشرين الأول وأن لا تكتفي بـ"نعم، ولكن".



ورأت الوزيرة إلى أنه "يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".



وتابعت أنّ بعض المنظمات الإسلامية "تتحمّل مسؤوليتها بالكامل"، بينما "لا تتحمّلها منظمات أخرى"، مشدّدة على أنّ أصوات المنظمات "التي تدافع عن قيمنا" يجب أن تكون "أعلى".