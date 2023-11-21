قتيلان في قصف روسيّ طال مستشفى ومنجمًا للمعادن في اوكرانيا

قتل مدنيان، في هجوم روسيّ، بواسطة مسيرات وصواريخ طال مستشفى ومبنى، في منجم للمعادن ومنشآت مدنية أخرى، في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت كييف.



وأوضحت النيابة العامة الأوكرانية، في بيان، على تلغرام مقتل شخصين وإصابة ثمانية، جراء الهجوم، على مدينة سيليدوف.



كما أوضح سلاح الجو الأوكرانيّ أن الجيش الروسيّ، حسب العناصر الأولى للتحقيق، هاجم بلدة سيليدوف، في منطقة دونيتسك، بواسطة صواريخ من طراز إس-300.



كذلك، طالت الصواريخ الروسية إحدى الشركات ما أدى إلى مقتل عامل يبلغ 63 عامًا كان موجودًا في أحد المباني.

