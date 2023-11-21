إسرائيل اعتقلت خلال الشهر الحالي غزّيَين تسللا في السابع من تشرين الأول

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية هذا الشهر، اثنين من أبناء قطاع غزة، أحدهما عنصر في حماس، بعدما تسللا الى أراضيها خلال الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي.



وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن هذين الشخصين اعتقلا مطلع تشرين الثاني، مؤكدة الشرطة الإسرائيلية التفاصيل لفرانس برس.



وأوضح متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الإثنين اعتقلا في مدينة رهط بجنوب إسرائيل والتي تقطنها غالبية من العرب البدو، وذلك في عملية قامت بها وحدة سرية تابعة لحرس الحدود.



وبحسب الشرطة فإن أيا من الشخصين اللذين اختبئا في منزل مهجور لم يكن مسلحا. وأوضحت أن أحدهما كان ناشطا في حركة حماس، والآخر من سكان القطاع، مشيرة الى نقلهما إلى التحقيق.



وتقع مدينة رهط على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة.