الرئيس الصيني يدعو إلى "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع بين إسرائيل وحماس

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس.



وشدد شي على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين"، داعيا إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي".